Die halleschen Saalenarren betonen stets, ein besonders familienfreundlicher Karnevalsverein zu sein. Was es im Umkehrschluss heißt, eine karnevals-verrückte Familie zu sein, zeigt sich zu Hause bei Vizepräsident Jörg Jurichs.

Bei diesen Saalenarren ist Karneval eine Familiensache

Teilen die Begeisterung für den Karneval: Annette Losse und Jörg Jurichs mit Tochter Antonia

Halle (Saale)/MZ. - Man muss schon eine Weile aktiv dabei sein, um derart viele Karnevalsorden zu sammeln, wie sie bei Familie Losse/Jurichs zu Hause im Flur hängen. Bei Jörg Jurichs und Annette Losse sind es nun schon mehrere Jahrzehnte. Tochter Antonia wurde das närrische Treiben quasi in die Wiege gelegt. Die 18-Jährige sagt: „Ich bin in den Karneval reingeboren.“