Fußball in Mansfeld-Südharz Fußball-Verbandsligist VfB Sangerhausen zeigt im Test gegen den Oberligisten VfB Germania Halberstadt eine couragierte Leistung

Die Verbandsliga-Elf des VfB Sangerhausen zieht sich bei der 3:5-Niederlage gegen den Oberligisten Germania Halberstadt gut aus der Affäre. Welcher Sanngerhausen-Junior stark aufspielte.