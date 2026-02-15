Fußball in Mansfeld-Südharz Fußball-Verbandsligist VfB Sangerhausen zeigt im Test gegen den Oberligisten VfB Germania Halberstadt eine couragierte Leistung
Die Verbandsliga-Elf des VfB Sangerhausen zieht sich bei der 3:5-Niederlage gegen den Oberligisten Germania Halberstadt gut aus der Affäre. Welcher Sanngerhausen-Junior stark aufspielte.
15.02.2026, 18:12
Sangerhausen/MZ. - Seit den Zeiten von Weltmeister-Trainer Sepp Herberger weiß der geneigte Fußball-Fan: „Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten.“