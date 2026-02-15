Am 14. Februar 1930 geht eine Ansichtskarte auf die Reise. In Zeitz abgeschickt erreicht sie die Verwandten in den USA. 96 Jahre später kehrt sie zurück. Welche Geschichte dahintersteckt.

Zwei Lebensgeschichten und eine weitgereiste Postkarte aus Zeitz: Wie sie jetzt aus den USA nach Hause kam

Neben dem Verkauf von Seiler- und Bürstenwaren unterhielt Seilermeister Hermann Kratzsch seine eigene kleine Gastwirtschaft im Haus Wasservorstadt 23 mit seinem auffallend steilen Dach. Die Fotografie von 1906 zeigt das beschauliche Gebäude (rechts) inmitten des geschäftigen Stadtteils.

Zeitz/MZ. - Am 14. Februar 1930 gab sie ihr Absender, der betagte Seilermeister Hermann Kratzsch aus der Wasservorstadt 23, auf den Postweg, damit sie ihren weiten Weg über den Atlantik nach Milwaukee im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin antreten konnte. Nach fast 100 Jahren ist sie wieder da: eine Ansichtskarte, die einst von Zeitz aus ihre lange Reise in die weite Welt antrat und nun wieder an ihren Ausgangsort zurückgekehrt ist.