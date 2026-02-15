Besondere Zeitzer Geschichte Zwei Lebensgeschichten und eine weitgereiste Postkarte aus Zeitz: Wie sie jetzt aus den USA nach Hause kam
Am 14. Februar 1930 geht eine Ansichtskarte auf die Reise. In Zeitz abgeschickt erreicht sie die Verwandten in den USA. 96 Jahre später kehrt sie zurück. Welche Geschichte dahintersteckt.
15.02.2026, 14:00
Zeitz/MZ. - Am 14. Februar 1930 gab sie ihr Absender, der betagte Seilermeister Hermann Kratzsch aus der Wasservorstadt 23, auf den Postweg, damit sie ihren weiten Weg über den Atlantik nach Milwaukee im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin antreten konnte. Nach fast 100 Jahren ist sie wieder da: eine Ansichtskarte, die einst von Zeitz aus ihre lange Reise in die weite Welt antrat und nun wieder an ihren Ausgangsort zurückgekehrt ist.