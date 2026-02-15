Der „Circus Le Fleur“ schlägt erstmals in Thale sein Zelt auf und bringt ein Programm voller Artistik, Clownerie und Feuershows mit. An zwei Wochenenden heißt es „Manege frei“ für familienfreundliche Unterhaltung – ganz ohne Tiere, aber mit umso mehr Überraschungen.

Der „Circus Le Fleur“ kommt zum ersten Mal nach Thale.

Thale/MZ/son. - Zwei Premieren stehen auf dem Platz an der Neinstedter Straße an, wo der „Circus Le Fleur“ sein großes Zelt für den Saisonauftakt aufbaut: Er gastiert zum ersten Mal in Thale und bringt eine neue Artistin mit; die Weimarerin war an der Artistikschule in Berlin ausgebildet worden. Der Familienzirkus öffnet die Manege an zwei Wochenende ab Freitag, 20. Februar.