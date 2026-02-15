„Sandoria Helau!“ Pünktlich um 13.11 Uhr ist der Karnevalsumzug in Sandersdorf mit 34 Festwagen und Fußgruppen gestartet. Hunderte Menschen feierten mit den Jecken.

Mit bunten Kostümen und einer Menge gute Laune startete am Sonntag der Karnevalsumzug in Sandersorf.

Sandersdorf - Bei strahlendem Sonnenschein und bester Laune zog am Sonntag der traditionelle Karnevalsumzug durch Sandersdorf. Pünktlich um 13.11 Uhr schallte der Ruf „Sandoria Helau!“ durch die Straßen. Und damit war der Startschuss für ein buntes Spektakel gefallen.

Insgesamt 34 geschmückte Festwagen und Fußgruppen verschiedener Karnevals- und Sportvereine aus der Region beteiligten sich an dem Umzug. Laute Musik dröhnte aus den Lautsprechern, verkleidete Narren tanzten durch die Straßen und sorgten für ausgelassene Stimmung.

Das „Tanzmariechen“ bekam einen ordentlichen Applaus von den Zuschauerinnen und Zuschauern. (Foto: Lisa Gutzat)

Polizei meldet reibungslosen Ablauf des Umzuges

Hunderte Menschen ließen sich das Ereignis nicht entgehen. Sie versammelten sich am Straßenrand, jubelten den Karnevalisten zu, feierten mit ihnen und stießen gemeinsam an. Vor allem die jüngsten Besucher kamen auf ihre Kosten, denn die Jecken warfen mit vielen Süßigkeiten um sich.

Verschiedene Vereine nahmen an dem Umzug in Sandersdorf teil und feierten gemeinsam auf den Straßen. (Foto: Lisa Gutzat)

Nach Angaben der Polizei verlief die Veranstaltung reibungslos. Zur genauen Zahl der Besucher konnten die Beamten keine Auskunft geben. Lediglich ein kurzer medizinischer Notfall führte zu einer Unterbrechung des Umzugs. Nach wenigen Minuten setzte sich der Zug fort, und die Menschen in Sandersdorf feierten friedlich weiter.