Bei der 5. Berufsfindungsbörse am Freien Gymnasium Geiseltal in Mücheln konnten Schüler mit vielen Ansprechpartnern aus der Region ins Gespräch kommen. Warum Schüler, Eltern und Ausbilder von dem Konzept überzeugt sind.

Unterschiedliche Firmen und Institutionen, hier die Polizei, versuchten, den Abitur-Anwärtern Orientierung zu geben.

Mücheln/MZ. - Was interessiert mich? Was möchte ich beruflich machen? Wie soll ich mich entscheiden? Schließlich, wie geht es mit mir weiter? Ob man will oder nicht, all diese Fragen drängen sich im Schulalltag früher oder später auf. Manch einer mag schon einen klaren Weg vor Augen haben, wie die Zukunft aussehen soll. Andere hingegen können sich bei der Vielfalt der Möglichkeiten nicht entscheiden oder wissen noch nicht, in welchem Job sie nach der Schulzeit Fuß fassen möchten.