Mit einem farbenfrohen Umzug und Bonbonregen brachte der Quedlinburger Carneval Verein am 15. Februar Stimmung nach Quedlinburg. Mit dabei waren Vereine aus der Region, zum Schluss gab es noch einmal eine kleine Prunksitzung im Kaiserhof.

Tolle Stimmung und Bonbonregen - die schönsten Bilder vom Karnevalsumzug des QCV in Quedlinburg (mit Fotogalerie)

Quedlinburg/MZ. - Bunte Kostüme, Stimmungsmusik und Bonbonregen: Mit seinem Umzug sorgte der Quedlinburger Carneval Verein (QCV) am Sonntag fürTrubel in der Welterbestadt. Mit dabei waren die Karnevalsvereine aus Güntersberge und Thale, der Quad-Club Harz, das THW, die Alte Schützengesellschaft Quedlinburg, der Gartenverein, die Feuerwehr, der Westernverein Vorharz und Feuerspucker Dietmar Völkerling mit HygonPyr.