Der angetrunkene Fahrer eines Subaru hat am Freitag einen Unfall in Brehna verursacht und muss nun mit Konsequenzen rechnen.

Die Polizei wurde zu einem Unfall nach Brehna gerufen.

Brehna/MZ. - Einen folgenreichen Unfall hat es am Freitagabend, 13. Februar, in Brehna gegeben. Laut Polizeiangaben verursachte ein 43-Jähriger mit einem Pkw Subaru in der Otto-Hahn-Straße durch Unaufmerksamkeit beim Auffahren auf die Straße einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch beim Subaru-Fahrer wahr. Ein Test ergab einen Wert von 0,82 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.