Eine wiederentdeckte Zeitzer Ansichtskarte erzählt von Nähe über den Atlantik hinweg und von Lebenswegen im Schatten der Weltgeschichte. Welche Zeitzer Geschichte dahintersteht.

Rückkehr nach 96 Jahren: Wie berührend eine Postkarte aus den USA vom 14. Februar 1930 in Zeitz erzählt

Mit diesem Motiv grüßte Seilermeister Hermann Kratzsch (1859-1933) seine Verwandten in den USA. Die Ansichtskarte wurde am 14. Februar 1930 von Zeitz nach Milwaukee versendet.

Zeitz/MZ. - Nach fast 100 Jahren ist sie wieder da: eine Ansichtskarte, die einst von Zeitz aus ihre lange Reise in die weite Welt antrat und nun an ihren Ausgangsort zurückgekehrt ist. Was das mit dem 14. Februar zu tun hat.