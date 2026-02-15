Von einer 31-jährigen, alkoholisierten Frau sind Polizeibeamte und ein Rettungssanitäter in einem Garagenkomplex in Sangerhausen attackiert worden.

Sangerhausen/MZ/DKA. - Weil eine Frau herumschrie, einen Pkw beschädigte und Personen attackierte, wurde die Polizei am späten Samstagabend in einen Garagenkomplex nach Sangerhausen in der Oberröblinger Straße gerufen. Den Polizeibeamten gegenüber benahm sich die 31-Jährige aggressiv und psychisch auffällig: Sie schlug Polizeibeamte, ohne dass diese verletzt wurden und spuckte. Der Rettungsdienst wurde laut Polizei hinzugezogen.

Die Frau ließ sich auch im Rettungswagen nicht beruhigen. Sie trat einen Sanitäter gegen den Oberkörper. Der 45-Jährige wurde verletzt und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Die Frau kam in die Obhut einer medizinischen Einrichtung. Die Polizei fertigte nach eigenen Angaben mehrere Anzeigen.