Auf dem Marktplatz der Domstadt herrschte dichtes Treiben. Wen Oberbürgermeister Armin Müller beim traditionellen Empfang in der Rathausdiele besonders würdigte und warum der Wintermarkt am Sonnabend auf Naumburgs Holzplatz auswich.

Erste von zwei Auflagen des Jahres 2026 war ausgefallen: Großer Andrang bei Naumburger Taubenmarkt

Naumburg - Fast 200 Züchter nicht nur aus der Region sondern weit drüber hinaus, auch aus Polen und Tschechien, waren am Samstagvormittag der Einladung zum Naumburger Taubenmarkt gefolgt, um hier Tiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen. Der Januar-Termin war witterungsbedingt ausgefallen – umso größer war die Vorfreude der Züchter und Besucher auf diese Veranstaltung.