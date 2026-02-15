Soziales Engagement im Landkreis Wittenberg Nach Tod von Markus Schuliers: Für das MGH in Wittenberg gibt es Hoffnung
Beim Mehrgenerationenhaus „Harold and Maude“ in der Lutherstadt steht ein Trägerwechsel in Aussicht. Die gemeinnützige BVIK aus Köthen hilft. Wie es jetzt weitergehen könnte.
15.02.2026, 12:56
Wittenberg/MZ. - Lange war unklar, wie es mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) „Harold and Maude“ in Wittenberg nach dem Tod von Markus Schuliers im November 2025 weitergehen könnte. Jetzt scheint es eine Lösung zu geben.