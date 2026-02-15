Beim Mehrgenerationenhaus „Harold and Maude“ in der Lutherstadt steht ein Trägerwechsel in Aussicht. Die gemeinnützige BVIK aus Köthen hilft. Wie es jetzt weitergehen könnte.

Nach Tod von Markus Schuliers: Für das MGH in Wittenberg gibt es Hoffnung

Ulrich Heller (Mitte) vom BVIK mit Martina Matussek und Daniel Cornelius Mühlmann in Wittenberg: Es geht um die Zukunft des Mehrgenerationenhauses.

Wittenberg/MZ. - Lange war unklar, wie es mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) „Harold and Maude“ in Wittenberg nach dem Tod von Markus Schuliers im November 2025 weitergehen könnte. Jetzt scheint es eine Lösung zu geben.