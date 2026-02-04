weather bedeckt
  4. Mehrgenerationenhaus Wittenberg: Weggefährten kämpfen für Erhalt des MGH

Nach dem überraschenden Tod von TJC-Chef Markus Schuliers ringen frühere Mitstreiter um die Zukunft des Mehrgenerationenhauses „Harold and Maude“ in Wittenberg. Gespräche mit Stadt und Kreis laufen, sogar ein Trägerwechsel steht im Raum.

Von Corinna Nitz 04.02.2026, 10:14
Daniel-Cornelius Mühlmann schaut mit auf die Belange des TJC. Und auch er hofft, dass es mit dem Mehrgenerationenhaus in Wittenberg weitergeht.
Wittenberg/MZ. - Um die Zukunft des Mehrgenerationenhauses (MGH) von Wittenberg zu sichern, besteht inzwischen Kontakt zu Stadt und Kreis. Ein entsprechendes Gespräch bestätigt jetzt Daniel-Cornelius Mühlmann gegenüber der MZ.