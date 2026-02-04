Mehrgenerationenhaus Wittenberg Weggefährten kämpfen für Erhalt des MGH
Nach dem überraschenden Tod von TJC-Chef Markus Schuliers ringen frühere Mitstreiter um die Zukunft des Mehrgenerationenhauses „Harold and Maude“ in Wittenberg. Gespräche mit Stadt und Kreis laufen, sogar ein Trägerwechsel steht im Raum.
Wittenberg/MZ. - Um die Zukunft des Mehrgenerationenhauses (MGH) von Wittenberg zu sichern, besteht inzwischen Kontakt zu Stadt und Kreis. Ein entsprechendes Gespräch bestätigt jetzt Daniel-Cornelius Mühlmann gegenüber der MZ.