Nach fast zwei Jahrzehnten verlässt das Mehrgenerationenhaus „Harold and Maude“ sein angestammtes Domizil in der Lutherstadt Wittenberg. Der Trägerverein und der Theaterjugendclub wollen am neuen Standort in der Sternstraße neu durchstarten – mit mehr Platz, bewährten Projekten und einer besonderen Inszenierung.

Das Mehrgenerationenhaus zieht um: Welche Gründe es gibt

Martina Matussek und Markus Schuliers vor der Bühne im Mehrgenerationenhaus. Auch jede Menge Gläser sind noch abzugeben.

Wittenberg/MZ. - Über der Tür im Mehrgenerationenhaus (MGH) „Harold and Maude“ in Wittenberg hängen zwei Masken. Sie erinnern an eine Zeit, als das Objekt Theater-Café war, sein Name: Vis-à-vis. Eine Zeit, in der Wittenberg mit dem Mitteldeutschen Landestheater noch eine große Bühne hatte. Es war Mitte der 1990er Jahre und Markus Schuliers mit 30 der jüngste Oberspielleiter weit und breit.