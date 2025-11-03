weather wolkig
Neue Single in den Charts Schlagersängerin Nadine Fabielle aus Jessen singt sich mit „Sag mir wie weit“ in Fanherzen

Wenn Musik zur Lebensgeschichte wird: Nadine Fabielle findet ihren eigenen Weg in der Schlagerwelt. Die Sängerin spricht über Mut, Musik und ihr neues Lied: „Sag mir wie weit“.

Von Annette Schmidt Aktualisiert: 04.11.2025, 16:32
Im Tonstudio fühlt sich Nadine Fabielle genauso wohl wie auf der Bühne. Aktuell ist sie mit ihrem neuen Song „Sag mir wie weit“ in den Charts.
Jessen/MZ. - Mit ihrer aktuellen Single „Sag mir wie weit“ hat sich Nadine Fabielle seit diesem Sommer einen festen Platz in den Airplay-Charts „Pop-Konservativ“ erarbeitet. Seit zehn Wochen behauptet sie sich neben bekannten Namen wie Beatrice Egli, Anna-Maria Zimmermann oder Howard Carpendale.