Ermittler durchsuchen „Fledermaus“ Razzia in Bad Schmiedeberg: Polizei durchsucht alte Diskothek – mit Verdacht auf Drogenhandel
Großeinsatz in Bad Schmiedeberg: In einstiger Diskothek, die zuletzt als Bordell genutzt worden sein soll, hat die Polizei eine große Menge Drogen gefunden. Anwohner schildern merkwürdige Beobachtungen.
Aktualisiert: 04.11.2025, 16:03
Bad Schmiedeberg/MZ. - In der einstigen Diskothek „Fledermaus“ in Bad Schmiedeberg hat die Polizei an diesem Dienstag, 4. November, eine Razzia durchgeführt. Mehr als ein Dutzend Polizeibeamte, darunter Spezialkräfte der Tatortgruppe, durchsuchten das Gebäude in der Dommitzscher Straße.