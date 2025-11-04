weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Feuerwehreinsatz im Saalekreis: LED-Kerze sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr in Wettin-Löbejün

Ein flackerndes Licht in einer Wohnung hat am Dienstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr im Saalekreis ausgelöst. Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte wegen eines vermeintlichen Brandes.

Von Marvin Matzulla 04.11.2025, 18:42
Die Feuerwehr kam Wettin-Löbejüner Ortsteil Mücheln mit einem Großaufgebot zum Einsatz.
Die Feuerwehr kam Wettin-Löbejüner Ortsteil Mücheln mit einem Großaufgebot zum Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Wettin-Löbejün/MZ - Am Dienstagabend kam es im Wettin-Löbejüner Ortsteil Mücheln in der Lettewitzer Straße im Bereich des Templerhofs zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Anwohner hatten den Notruf gewählt, weil sie in einer Wohnung ein auffälliges Flackern bemerkten und von einem möglichen Brand ausgingen.