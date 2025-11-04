Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Kommt der Neubau am Schloss überhaupt? Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs beschäftigt die Köthener

Bei einer Führung durch die Ausstellung zum Schlosswettbewerb können Bürger ihre Fragen stellen. Die drehen sich vor allem um den Neubau, von dem fraglich ist, ob er überhaupt kommt.