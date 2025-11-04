weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Kulturstiftung Sachsen-Anhalt: Kommt der Neubau am Schloss überhaupt? Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs beschäftigt die Köthener

Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Kommt der Neubau am Schloss überhaupt? Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs beschäftigt die Köthener

Bei einer Führung durch die Ausstellung zum Schlosswettbewerb können Bürger ihre Fragen stellen. Die drehen sich vor allem um den Neubau, von dem fraglich ist, ob er überhaupt kommt.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 04.11.2025, 18:55
Matthias Grunwald erläutert den Teilnehmern der Führung, warum dieser Entwurf den ersten Preis bekommen hat.
Matthias Grunwald erläutert den Teilnehmern der Führung, warum dieser Entwurf den ersten Preis bekommen hat. (Foto: Christian Ratzel)

Köthen/MZ. - Passt dieses Gebäude wirklich zum Schloss? Sind weitere Fenster denkbar? Und wird es überhaupt einen Neubau geben? Die Köthener sind skeptisch. Das zeigte die Sonderführung im Spiegelsaal sehr deutlich.