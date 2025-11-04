Kulturstiftung Sachsen-Anhalt Kommt der Neubau am Schloss überhaupt? Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs beschäftigt die Köthener
Bei einer Führung durch die Ausstellung zum Schlosswettbewerb können Bürger ihre Fragen stellen. Die drehen sich vor allem um den Neubau, von dem fraglich ist, ob er überhaupt kommt.
Aktualisiert: 04.11.2025, 18:55
Köthen/MZ. - Passt dieses Gebäude wirklich zum Schloss? Sind weitere Fenster denkbar? Und wird es überhaupt einen Neubau geben? Die Köthener sind skeptisch. Das zeigte die Sonderführung im Spiegelsaal sehr deutlich.