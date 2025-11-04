weather wolkig
  4. Wie wirkt sich die Vogelgrippe auf die Züchter rund um Zeitz aus?: Angst um die Weihnachtsgans: Überleben die Tiere die Vogelgrippe?

In der Kaiserpfalz im Burgenlandkreis wurde ein toter Vogel gefunden. Noch steht nicht fest, ob er Vogelgrippe hat. Aber Kleintierzüchter blicken sorgenvoll auf ihre Ausstellungen. Wie die Züchter in Kayna ihre Schau vorbereitet.

Von Yvette Meinhardt 04.11.2025, 19:12
Droht den Gänsen draußen die Gefahr? Der Virus der Vogelgrippe greift um sich, erreicht er den Burgenlandkreis, müssen die Gänse in den Stall.
Minkwitz/Kayna/MZ. - Die Angst geht um: Geflügelzüchter sorgen sich um ihr liebes Federvieh. Denn seit September wurde in sieben deutschen Bundesländern Vogelgrippe festgestellt. Und die Gefahr rückt näher, denn am Donnerstag der vergangenen Woche wurde in der Gemeinde Kaiserpfalz im Burgenlandkreis ein toter Kranich gefunden. Ob er von dem Vogelgrippe-Virus betroffen war, ist noch nicht bekannt. Falls es Vogelgrippe ist, muss das Federvieh in den Stall. „Wenn die Stallpflicht kommt, werde ich meine Gänse schlachten. Gänse im Stall zu halten, wäre aus meiner Sicht einfach nur Tierquälerei“, sagt Gerhard Schob.