Minkwitz/MZ. - Munter gurren stolze Tauben auf dem Bauernhof in Minkwitz. Sie strahlen Ruhe und Stolz aus, gelten bis heute als Symbol für den Frieden. Gerhard Schob ist leidenschaftlicher Züchter und Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtvereins Langendorf und Umgebung. Am 18. Oktober 1924 wurde jener Verein gegründet und feiert im Herbst sein 100-jähriges Bestehen. Am 19. Oktober gibt es daher eine Festveranstaltung. Gerhard Schob hat die Geschichte bewahrt und sogar die Gründungsurkunde in den Vereinsunterlagen. Sieben Gründungsmitglieder gab es vor 100 Jahren, ein Jahr später zählte der Verein schon 25 Aktive. Kurt Scheffel war einer der Initiatoren. Der gelernte Schlosser war damals erst 22 Jahre alt und zuvor schon Mitglied in einem Meuselwitzer Zuchtverein. Kurt Scheffel züchtete Spaniertauben, entwickelte für diese Rasse sogar einen Standard. Da wurden Kriterien für Form, Farbe, Kopf und den edlen Körperbau dieser Zucht festgelegt. Daraufhin wurde bereits vor 100 Jahren der Standard beim Dachverband Bund deutsches Rassegeflügel eingetragen. 40 Jahre war Kurt Scheffel Vereinsvorsitzender, danach folgte Rudi Brumme und jetzt eben Gerhard Schob. Nur drei Vereinschefs in 100 Jahren.

