Glühwein und kulinarische Spezialitäten wird es in weihnachtlicher Atmosphäre vom 28. November bis 21. Dezember am Bestehornhaus in Aschersleben geben.

Rund ums Bestehornhaus geht es bald wieder weihnachtlich zu. 2023 gab es an dieser Stelle bereits einen Wintermarkt.

Aschersleben/MZ - Ab Freitag, 28. November, wird es am Ascherslebener Bestehornhaus den „Wintermarkt zum Bestehorn“ geben. Bis zum 21. Dezember verwandelt sich das Gelände auf dem Freisitz des Hauses in ein stimmungsvolles Winterdorf und ergänzt damit den zentralen Weihnachtsmarkt zwischen Rathaus und Kino.

Immer donnerstags bis sonntags

Der Wintermarkt am Bestehornhaus ist überdacht und lädt damit auch bei kühleren Temperaturen oder Regen immer donnerstags bis sonntags von 17 bis 22 Uhr zum gemütlichen Schlemmen und Verweilen ein.

Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine Vielzahl an kulinarischen Spezialitäten aus der Pfanne und vom Grill freuen. Dazu werden heiße und kalte Getränke gereicht, heißt es in einer Ankündigung. Veranstalter ist der Ascherslebener Denis Bromann, der auch in diesem Jahr wieder für den Sommer-Biergarten am Bestehornhaus verantwortlich war.