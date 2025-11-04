weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Gascade startet neuen Energienetz Feuer über Morxdorf: Startschuss für Wasserstoff-Infrastruktur in Sachsen-Anhalt

Ein sichtbares Zeichen der Energiewende: In Morxdorf wurde Erdgas abgefackelt als Vorbereitung für den Wasserstofftransport. Welche Maßnahmen folgen werden.

Von Annette Schmidt 04.11.2025, 10:45
In Morxdorf ist Erdgas kontrolliert abgefackelt worden.
In Morxdorf ist Erdgas kontrolliert abgefackelt worden. (Foto: Klaus Adam)

Morxdorf/MZ. - Wie ein olympisches Feuer leuchtete in der vergangenen Woche eine ungewöhnliche Flamme über Morxdorf – weithin sichtbar und doch harmlos. Was viele Anwohner oder Autofahrer zunächst verwunderte, war eine kontrollierte Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Auf Anfrage erhielt die MZ von der Pressesprecherin der Gascade Gastransport GmbH, Uta Kull, folgende Erklärungen.