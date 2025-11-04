Ein sichtbares Zeichen der Energiewende: In Morxdorf wurde Erdgas abgefackelt als Vorbereitung für den Wasserstofftransport. Welche Maßnahmen folgen werden.

Morxdorf/MZ. - Wie ein olympisches Feuer leuchtete in der vergangenen Woche eine ungewöhnliche Flamme über Morxdorf – weithin sichtbar und doch harmlos. Was viele Anwohner oder Autofahrer zunächst verwunderte, war eine kontrollierte Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Auf Anfrage erhielt die MZ von der Pressesprecherin der Gascade Gastransport GmbH, Uta Kull, folgende Erklärungen.