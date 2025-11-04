Unbekannte heben nach Informationen der Polizei mit Karte einer 85-Jährigen mehrere tausend Euro ab. Wer kann Hinweise zur Identifizierung geben?

Wittenberg/MZ. - Bereits seit Mitte Mai 2025 ermittelt die Polizei wegen Verdacht des Betruges mit einer abhanden gekommenen Geldkarte. Jetzt gibt es eine Öffentlichkeitsfahndung.

Ein weiterer mutmaßliche Täter (Foto: Polizei)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der zur Tatzeit 85-jährigen Geschädigten zwischen April 2025 und Mitte Mai 2025 ihre Geldkarte abhanden. Damit haben mehrere Täter zwischen dem 16. und 21. Mai mehrfach Geld abgehoben. Dies geschah an Geldautomaten in Seyda, Jessen, Zahna, Mühlanger und Berlin. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Der dritte mutmaßliche Täter (Foto: Polizei)

Mit Videoaufnahmen der Abhebungen Geldautomaten im Landkreis Wittenberg sucht die Polizei nach Hinweisen: Wem sind diese Personen bekannt? Wer kann Hinweise zu deren Identifizierung geben? Hinweise erbeten an das Polizeirevier Wittenberg unter Telefon 03491/46 90. Die Polizei ist auch unter E-Mail [email protected] erreichbar.