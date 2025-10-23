Galopprennen Mit Video: Rennpferd Rosel gekauft - Zweiter Frühling einer Diva in Halle
Besitzergemeinschaft statt altem Adel - die Zukunft des Rennsports auf vier Hufen ist für jeden offen. Ein bunter Verein aus Halle kauft sich ein eigenes Rennpferd.
Aktualisiert: 04.11.2025, 18:16
Halle/MZ. - Was haben eine 79-jährige ehemalige Kranfahrerin, eine 18-jährige Bäckerei-Auszubildende, ein 52-jähriger IT-Manager eines amerikanischen Konzerns, ein ehemaliger Lehrer für Drucktechnik und eine Betriebsrätin der Deutschen Post gemeinsam?