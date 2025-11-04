Der Förderverein Jahmo ist Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis. Sozialministerin überreicht Auszeichnung für Treff „Erna“. Warum der Ort ein Vorbild für gelebte Nachbarschaft ist.

Gäste und Mitglieder des Fördervereins beim Rundgang um das Dorfgemeinschaftshaus „Erna“ in Jahmo nach der Verleihung des Deutschen Nachbarschaftspreises. Auch Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (l.) ist zu Besuch.

Jahmo/MZ. - Der Duft von frisch gebackenem Brot liegt in der Luft, als die Tür aufgeht und Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) den Raum betritt. In Jahmo, einem knapp 140-Einwohner-Dorf bei Wittenberg, ist am Montag ungewöhnlich viel Betrieb. Aus gutem Grund: Der Förderverein Jahmo ist als Landessieger Sachsen-Anhalts beim Deutschen Nachbarschaftspreis ausgezeichnet worden. Und der Ort, an dem die Feierstunde stattgefunden hat, ist genau das, worum es geht: die „Erna“.