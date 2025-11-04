Ehrung im Landkreis Wittenberg Förderverein Jahmo ist Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis – Ministerin Grimm-Benne überreicht Preis
Der Förderverein Jahmo ist Landessieger beim Deutschen Nachbarschaftspreis. Sozialministerin überreicht Auszeichnung für Treff „Erna“. Warum der Ort ein Vorbild für gelebte Nachbarschaft ist.
04.11.2025, 18:00
Jahmo/MZ. - Der Duft von frisch gebackenem Brot liegt in der Luft, als die Tür aufgeht und Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) den Raum betritt. In Jahmo, einem knapp 140-Einwohner-Dorf bei Wittenberg, ist am Montag ungewöhnlich viel Betrieb. Aus gutem Grund: Der Förderverein Jahmo ist als Landessieger Sachsen-Anhalts beim Deutschen Nachbarschaftspreis ausgezeichnet worden. Und der Ort, an dem die Feierstunde stattgefunden hat, ist genau das, worum es geht: die „Erna“.