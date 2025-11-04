Die Feuerwehr Merseburg hat in Meuschau große Probleme, schnell vor Ort zu sein. Um künftig die gesetzlichen Fristen besser halten zu können, soll der Ortsteil nun eine eigene Wehr bekommen. Für die ersten Interessenten ging es jetzt los. Weitere werden gesucht.

Merseburg/MZ. - Es gebe viele Regeln, wie man eine Feuerwehr auflöst, erklärt Michael Jahn, Sachgebietsleiter Feuerwehr, den drei Männern vor ihm. „Doch es gibt eigentlich keine Vorgaben, wie man eine Feuerwehr gründet.“ Denn das passiert nur sehr selten. Doch die Stadt Merseburg will diesen Weg gehen. Sie wünscht sich eine neue Feuerwehr in Meuschau, um die Einsatzfristen in dem Stadtteil halten zu können. Dafür bildet sie nun die ersten Freiwilligen aus.