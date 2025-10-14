In einem Wohnblock üben Merseburgs Feuerwehrleute Türöffnungen. Der Wachabteilungsleiter erklärt, die vielfältigen Methodenum im Ernstfall in Wohnungen zu kommen und wieso der Weg übers Fenster teils besser ist.

Mit Video: Menschenleben in Gefahr - So kommt die Feuerwehr in die Wohnung

Türöffnungen gehören für die Kameraden zum Einsatzalltag. In einem leerstehenden Block können sie diverse Techniken üben. Hier: die gewaltsame.

Merseburg/MZ. - Dumpfe Schläge hallen durch das Treppenhaus des Fünfgeschossers. Metall auf Metall, Metall auf Holz. Verursacher sind zwei Männer in blauen Jacken und leuchtend gelben Helmen. „Feuerwehr Merseburg“ steht auf ihren Rücken. Sie sind gerade dabei die Tür im Hochparterre aufzubrechen – mit einer Mischung aus Geschick und Gewalt.