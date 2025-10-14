weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Sonnenenergie vom Acker: Warum der Gemeinderat Barnstädt einen Beschluss über ein Solargebiet vertagt hat

Sonnenenergie vom Acker Warum der Gemeinderat Barnstädt einen Beschluss über ein Solargebiet vertagt hat

In Barnstädt möchte das ortsansässige Agrarunternehmen ein Photovoltaikprojekt mit einem Investor realisieren. Schon ein Dreivierteljahr wird im Rat darüber diskutiert. Als jetzt der Beschluss zu einem Bebauungsplan auf der Tagersordnung stand, gab es Einspruch.

Von Diana Dünschel 14.10.2025, 14:10
In Barnstädt soll ein Solargebiet entstehen. Der Rat ist unentschlossen.
In Barnstädt soll ein Solargebiet entstehen. Der Rat ist unentschlossen. (Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann)

Barnstädt/MZ. - Der Barnstädter Gemeinderat hat die Entscheidung über die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein Solargebiet verschoben. Stattdessen gab es in der jüngsten Sitzung nur eine Beratung hinter verschlossenen Türen.