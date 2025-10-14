weather regenschauer
  4. Mann aus Zahna-Elster vor Gericht: Mit 1,64 Promille hinter dem Steuer - Diskussion um Verfahrenseinstellung

Ein 33-jähriger Mann aus Zahna-Elster soll betrunken mit 1,64 Promille unterwegs gewesen sein. Nun steht vor Gericht eine mögliche Verfahrenseinstellung im Raum.

Von Andreas Behling 14.10.2025, 18:00
Der Prozess fand im Landgericht Dessau statt.
Der Prozess fand im Landgericht Dessau statt. Foto: Jonas Lohrmann

Zahna-Elster/Dessau/MZ. - Das Berufungsverfahren gegen einen Mann aus Zahna-Elster, der sich vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten hat, geht am 23. Oktober weiter.