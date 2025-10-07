ZAHNA-ELSTER/Dessau/MZ/ ABE. - Im Berufungsverfahren gegen einen Mann aus Zahna-Elster sind von der vierten Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau gleich drei zusätzliche Termine anberaumt worden. Der Erste findet an diesem Freitag statt. Weitere sollen am 23. Oktober und 10. November 2025 folgen.

Der 33-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zugetragen haben soll sich die Tat im Mai vergangenen Jahres. Den Ermittlungen zufolge hatte sich der Angeklagte mit einem Blutalkoholwert von 1,64 Promille hinter das Steuer eines Mercedes Sprinter gesetzt. Bei einem Zwischenstopp an einer Tankstelle hatten zwei Personen bemerkt, dass er offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Polizei wird von Zeugen alarmiert

Den Disput über seinen Zustand ignorierend, setzte der Mann allerdings seine Fahrt fort. Das Duo an der Tankstelle verständigte daraufhin die Polizei und erstattete Anzeige. Der Angeklagte hatte bislang keine Vorstrafen auf seinem Konto. Von der ersten Instanz war ihm eine Geldstrafe in Höhe von 450 Euro auferlegt worden. Außerdem wurde ihm für ein halbes Jahr die Fahrerlaubnis entzogen.