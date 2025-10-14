Beim Welthospiztag im Mehrgenerationenhaus Wolfen zeigen Ehrenamtliche, wie wertvoll Nähe, Zuhören und Zeit sein können – und warum der Verein neue Begleiter dringend braucht.

Wo Zuhören wichtiger ist als jede Medizin

Der Hospizdienst informierte am Welthospiztag im Mehrgenerationenhaus in Wolfen über seine Arbeit und sucht dabei noch Unterstützer.

Wolfen/MZ. - Im Mehrgenerationenhaus Wolfen haben an diesem Sonnabend nicht Krankheit und Tod im Mittelpunkt gestanden, sondern das Leben. Der Ambulante Hospizdienst Wolfen Verein hatte zu den „Wolfener Hospizgesprächen“ eingeladen – ein offener Nachmittag mit Kaffee, Gesprächen und ehrlichen Fragen. Wer kam, erlebte Menschen, die über das reden, was viele meiden: das Lebensende.