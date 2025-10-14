Wo Zuhören wichtiger ist als jede Medizin Welthospiztag in Wolfen - Mut zum Mitgefühl
Beim Welthospiztag im Mehrgenerationenhaus Wolfen zeigen Ehrenamtliche, wie wertvoll Nähe, Zuhören und Zeit sein können – und warum der Verein neue Begleiter dringend braucht.
14.10.2025, 18:00
Wolfen/MZ. - Im Mehrgenerationenhaus Wolfen haben an diesem Sonnabend nicht Krankheit und Tod im Mittelpunkt gestanden, sondern das Leben. Der Ambulante Hospizdienst Wolfen Verein hatte zu den „Wolfener Hospizgesprächen“ eingeladen – ein offener Nachmittag mit Kaffee, Gesprächen und ehrlichen Fragen. Wer kam, erlebte Menschen, die über das reden, was viele meiden: das Lebensende.