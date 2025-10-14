Im Weißenfelser Neustadtbüro bereiten Menschen unterschiedlicher Couleur einmal im Monat gemeinsam Gerichte zu. Was die Teilnehmer neben dem Essen reizt.

Weit mehr als Kochen: Worum es beim gemeinsamen Schnippeln in Weißenfels noch geht

Bei „Die Neustadt kocht“ packen Jung und Alt an, um eine Kartoffelsuppe und andere Gerichte zuzubereiten.

Weissenfels/MZ. - Fragt man die Menschen, die am Freitag das Neustadtbüro in Weißenfels besucht haben, ob sie zu Hause selbst kochen, bejahen sie dies. Und trotzdem lässt es sich das Gros nicht nehmen, jeden ersten Freitag im Monat, mit Ausnahme von Feiertagen, dann den Freitag darauf, „Die Neustadt kocht“ in den Räumlichkeiten im Neumarkt 6 an der Merseburger Straße zu besuchen.