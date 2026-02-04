weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Arbeitspflicht für Sozialleistungsempfänger: Kopiert Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze eine AfD-Idee aus Dessau-Roßlau?

Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze fordert eine Arbeitspflicht für Sozialleistungsempfänger. Ist die Idee von der Dessau-Roßlauer AfD kopiert?

Von Robert Horvath Aktualisiert: 04.02.2026, 12:16
Dessau-Roßlau/MZ. - Diese Forderung dürfte MZ-Lesern in Dessau-Roßlau keine unbekannte sein – nur kommt sie diesmal aus einem anderen Munde: Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) plädiert dafür, alle Sozialleistungsempfänger zu sogenannter Bürgerarbeit zu verpflichten.