AfD-Vorschlag Werden Asylbewerber und Bürgergeldempfänger in Dessau-Roßlau bald zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet?

Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung durch die Gesellschaft will die Dessau-Roßlauer AfD Asylbewerber und Bürgergeldempfänger zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Was die Partei im Detail plant.

Von Robert Horvath 08.08.2025, 14:00
Werden Leistungsbezieher in Dessau-Roßlau bald zur Arbeit verpflichtet?
Werden Leistungsbezieher in Dessau-Roßlau bald zur Arbeit verpflichtet? (Foto: Imago/Blickwinkel)

Dessau-Roßlau/MZ. - In der außerplanmäßig anberaumten Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch soll endlich der Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen werden. Bereits im Vorfeld erregt jedoch ein weiteres Thema auf der Tagesordnung Aufmerksamkeit: die Forderung der AfD nach einer Arbeitsverpflichtung für Asylbewerber und Bürgergeldempfänger.