Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung durch die Gesellschaft will die Dessau-Roßlauer AfD Asylbewerber und Bürgergeldempfänger zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Was die Partei im Detail plant.

Werden Asylbewerber und Bürgergeldempfänger in Dessau-Roßlau bald zu gemeinnütziger Arbeit verpflichtet?

Werden Leistungsbezieher in Dessau-Roßlau bald zur Arbeit verpflichtet?

Dessau-Roßlau/MZ. - In der außerplanmäßig anberaumten Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch soll endlich der Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen werden. Bereits im Vorfeld erregt jedoch ein weiteres Thema auf der Tagesordnung Aufmerksamkeit: die Forderung der AfD nach einer Arbeitsverpflichtung für Asylbewerber und Bürgergeldempfänger.