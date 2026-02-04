Es ist ein in Mitteldeutschland einmaliger Fall: Aufgrund erheblicher Brandschutzmängel hat die Stadt Halle dem Betreiber des Einkaufszentrums die Nutzung untersagt - und trotzdem wird noch eingekauft. So ist die Lage vor Ort im Center.

Gefahr für Leib und Leben: Stadt ordnet die Schließung des Südstadtcenters in Halle an

Das Südstadtcenter in Halle soll wegen erheblicher Sicherheitsmängel dichtmachen. Unklar ist, was das für den Standort bedeutet.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle macht ernst und hat dem Betreiber des Südstadtcenters in Halle die weitere Nutzung als Einkaufstempel untersagt. Ein entsprechendes Schreiben ging dem Eigentümer zu. Zuletzt war bereits die Rede davon, dass in dem Center Gefahr für Leib und Leben herrsche.