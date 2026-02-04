In Eisleben machen Gerüchte über einen angeblichen Verkauf des Bildungsträgers ZWM, ehemals BTH, die Runde. Was das Unternehmen dazu sagt.

Was der Bildungsträger ZWM an seinem Hauptsitz Eisleben vorhat

Die Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland (ZWM), ehemals BTH, hat im Alten Königlichen Lehrerseminar in der Eisleber Seminarstraße ihren Sitz.

Eisleben/MZ - Es waren böse Gerüchte, die kürzlich in Eisleben die Runde machten: Die Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland GmbH (ZWM), ehemals BTH, solle angeblich verkauft werden und könnte aus der Lutherstadt verschwinden. Die MZ hat bei Lars Knopke, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Bildungs- und Sozial-Unternehmens, nachgefragt.