Eil
Gerüchte über angeblichen Firmenverkauf Was der Bildungsträger ZWM an seinem Hauptsitz Eisleben vorhat
04.02.2026, 14:00
Eisleben/MZ - Es waren böse Gerüchte, die kürzlich in Eisleben die Runde machten: Die Zukunftswerkstatt Mitteldeutschland GmbH (ZWM), ehemals BTH, solle angeblich verkauft werden und könnte aus der Lutherstadt verschwinden. Die MZ hat bei Lars Knopke, dem geschäftsführenden Gesellschafter des Bildungs- und Sozial-Unternehmens, nachgefragt.