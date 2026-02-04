Zurück in Sachsen-Anhalt: Eva-Maria Menard gestaltet als neue Pfarrerin die Arbeit in den Kirchengemeinden Quedlinburg und Westerhausen mit und bringt dabei Erfahrungen aus der Großstadtgemeinde ebenso mit wie aus einem ländlichen Kirchenkreis. Worauf sie sich freut, und was ihr wichtig ist.

„Nah bei den Menschen“: Eva‑Maria Menard gestaltet künftig Kirche in Quedlinburg und Westerhausen mit

Eva-Maria Menard freut sich, als neue Pfarrerin in den evangelischen Kirchengemeinden Quedlinburg und Westerhausen noch einmal nah bei den Menschen zu sein und Kirche vor Ort mitgestalten zu können.

Quedlinburg/MZ. - Ihren ersten Gottesdienst im neuen Wirkungskreis hat Eva-Maria Menard längst gestaltet: am 1. Januar 2026, dem Tag, an dem ihre Arbeit als Pfarrerin in den evangelischen Kirchengemeinden Quedlinburg und Westerhausen begonnen hat. „Ich war ja hier“, sagt die 58-Jährige mit einem Schmunzeln, die nun auch in Quedlinburg wohnt - wieder.