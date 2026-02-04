Neugründung Schackstedter Feuerwehr bekommt eigenen Förderverein
In Schackstedt hat sich ein Förderverein für die Feuerwehr gegründet. Vorsitzende wird Stefanie Zschörner-Rosenhahn. Welche Ziele der Verein hat.
Schackstedt/MZ - In Schackstedt gibt es seit ein paar Tagen einen Förderverein der Ortsfeuerwehr. 20 Einwohner des Ortes waren zur Gründungsversammlung gekommen, berichtet Ortsbürgermeisterin Irene Bilkenroth. Letztlich werden sieben Gründungsmitglieder beim Antrag auf die Eintragung als Verein, der über einen Notar erfolgen soll, auf dem Papier erscheinen.