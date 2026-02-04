In Schackstedt hat sich ein Förderverein für die Feuerwehr gegründet. Vorsitzende wird Stefanie Zschörner-Rosenhahn. Welche Ziele der Verein hat.

Den neuen Vorstand des Fördervereins bilden Lea Watermann, Stefanie Zschörner-Rosenhahn, Nicole Meyer und Irene Bilkenroth (hinten von links) sowie Moritz Kurth (vorne li.) und Steffen Bohlmann.

Schackstedt/MZ - In Schackstedt gibt es seit ein paar Tagen einen Förderverein der Ortsfeuerwehr. 20 Einwohner des Ortes waren zur Gründungsversammlung gekommen, berichtet Ortsbürgermeisterin Irene Bilkenroth. Letztlich werden sieben Gründungsmitglieder beim Antrag auf die Eintragung als Verein, der über einen Notar erfolgen soll, auf dem Papier erscheinen.