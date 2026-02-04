Lange Frostperioden treiben den Gasverbrauch und die Preise an den Börsen nach oben, die Reserven haben in den vergangenen Tagen abgenommen. Wie sieht die Situation in Halle aus - ist die Wärmeversorgung sicher? Und beeinflusst die aktuelle Situation die Preise? Der EVH-Geschäftsführer äußert sich.

Gasreserven schrumpfen - ist die Wärmeversorgung in Halle sicher? EVH-Chef äußert sich

Halle (Saale)/MZ. - Der Winter hat mit seinen frostigen Temperaturen Halle weiter im Griff - das zeigt sich auch beim Heizen. „Der Gas- und Fernwärmeverbrauch ist sichtbar gestiegen“, sagt Olaf Schneider, Geschäftsführer des kommunalen Energieversorgers EVH. Die drei Kraftwerksblöcke in der Dieselstraße und in Trotha würden unter Volllast laufen. „Wir produzieren zwölf Prozent mehr Wärme, als es unser Plan vorsah.“ Aber wie sicher ist die Versorgung derzeit?