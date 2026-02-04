Die künftige Abwasserentsorgung etlicher Orte im Gebiet des Wasserverbands Südharz ist noch längst nicht entschieden. Warum Allstedts Vertreter Gesprächsbedarf sieht.

Zentral oder dezentral: Streit um Abwasserentsorgung von Winkel geht weiter

Beispiel einer vollbiologischen Kleinkläranlage: knapp zweieinhalb Meter hoch und zwei Meter im Durchmesser.

Winkel/MZ - Jetzt betrifft es erst mal Winkel: Die Einwohner wollen eine zentrale Abwasserentsorgung. Doch der Wunsch stimmt offenbar nicht mit den Plänen und Möglichkeiten des Wasserverbands Südharz oder behördlichen Vorgaben überein.