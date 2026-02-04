Beschluss zur Abwasserentsorgung gestoppt Zentral oder dezentral: Streit um Abwasserentsorgung von Winkel geht weiter
Die künftige Abwasserentsorgung etlicher Orte im Gebiet des Wasserverbands Südharz ist noch längst nicht entschieden. Warum Allstedts Vertreter Gesprächsbedarf sieht.
04.02.2026, 18:00
Winkel/MZ - Jetzt betrifft es erst mal Winkel: Die Einwohner wollen eine zentrale Abwasserentsorgung. Doch der Wunsch stimmt offenbar nicht mit den Plänen und Möglichkeiten des Wasserverbands Südharz oder behördlichen Vorgaben überein.