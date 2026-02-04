weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Spende für Dessauer Tierheim: Tolle Bilanz für besondere Aktion - 300 verkaufte Kerzen bringen Dessauer Tierheim 1.500 Euro

Karin Wieczorek hat ihre Spenden aus dem Verkauf von Kerzen an das Dessauer Tierheim übergeben. Wofür das Geld investiert wird.

Von Leonie Beer 04.02.2026, 18:00
Karin Wieczorek (li.) übergibt 1.500 Euro Spenden an das Tierheim.
Karin Wieczorek (li.) übergibt 1.500 Euro Spenden an das Tierheim. Foto: T. Ruttke

Dessau/MZ. - Doreen Kohl und Andreas Lamm strahlen fröhlich in die Kamera, als sie den Check über 1.500 Euro überreicht bekommen. Das Geld stammt aus dem Verkauf von 300 Kerzen der Roßlauer Friseurin Karin Wieczorek. Den Erlös hat sie dieses Mal dem Tierheim Dessau zukommen lassen.