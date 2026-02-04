Spende für Dessauer Tierheim Tolle Bilanz für besondere Aktion - 300 verkaufte Kerzen bringen Dessauer Tierheim 1.500 Euro
Karin Wieczorek hat ihre Spenden aus dem Verkauf von Kerzen an das Dessauer Tierheim übergeben. Wofür das Geld investiert wird.
04.02.2026, 18:00
Dessau/MZ. - Doreen Kohl und Andreas Lamm strahlen fröhlich in die Kamera, als sie den Check über 1.500 Euro überreicht bekommen. Das Geld stammt aus dem Verkauf von 300 Kerzen der Roßlauer Friseurin Karin Wieczorek. Den Erlös hat sie dieses Mal dem Tierheim Dessau zukommen lassen.