Alle Jahre wieder: Karin Wieczorek verkauft in ihrem Roßlauer Friseursalon Handarbeit für einen guten Zweck.

Rosslau/MZ. - Sie haben verschiedene Formen und Farben, eignen sich als Weihnachtsgeschenk, sind garantiert einzigartig und ihre Käufer tun auch noch etwas Gutes: Die selbstgegossenen Kerzen der Roßlauer Friseurin Karin Wieczorek haben es in sich.

Seit mehreren Jahren gießt sie nun schon Kerzen aus Wachsresten und verkauft sie für einen guten Zweck. In diesem Jahr geht der Erlös aus 450 Kerzen in 70 Farben an das Dessauer Tierheim. Zwischen fünf und acht Euro kosten die Kunstwerke pro Stück.

Wieczorek beginnt schon im Sommer mit dem Gießen und hat dafür zum Teil sechs Schmelztöpfe gleichzeitig auf dem Herd stehen. Aus einem Guss gewinnt sie rund acht Kerzen, je nach Form und Größe.

Die Kerzen sind ab sofort im Friseursalon Wieczorek, Damaschkestraße 33, Roßlau zu den Öffnungszeiten, Di.-Fr. 8-20 Uhr erhältlich. Karin Wieczorek freut sich auch sehr über Kerzen- und Wachsreste für neue Kunstwerke, die einfach im Laden abgegeben werden können.