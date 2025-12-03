Elvira Schischkovski betreut Patienten vom Säuglings- bis zum Rentenalter. Dafür kommt sie bei Bedarf auch nach Hause.

Der Bedarf an einer Therapie ist groß: Das hat die neue Logopädie-Praxis von Lebenswert in Bernburg zu bieten

Logopädin Elvira Schischkovski begrüßt die Patienten in der Praxis, kommt aber auch nach Hause.

Bernburg/MZ - Wenn das eigene Kind mit zwei oder drei Jahren nur wenig spricht. Oder dabei nur schwer verständlich ist. Oder wenn einem nach einem Schlaganfall oder einer anderen schweren Krankheit plötzlich die Worte fehlen bzw. nicht mehr richtig über die Lippen kommen, dann könnte der Besuch bei einem Logopäden helfen. Der Bedarf sei jedenfalls groß, weiß Logopädin Elvira Schischkovski, die seit Dienstag in der Praxis Logopädie & Kommunikation der Unternehmensgruppe Lebenswert in der Fährgasse 3 Patienten empfängt.