Ein 100.000 Euro teures Digitalisierungsprojekt sollte die Mansfeld-Galerie für alle zugänglich machen. Doch kaum online, sind fast alle Werke wieder verschwunden. Hinter den Kulissen tobt ein Streit um Urheberrechte – und die Frage, ob öffentliche Gelder am Ende ins Leere geflossen sind.

Fördergeld in Mansfeld-Südharz verschwendet? Wieso über 400 DDR-Kunstwerke wieder aus dem Netz verschwanden

Dieses Foto entstand bei der Digitalisierung der Bilder der Mansfeld-Galerie. Mittlerweile sind von insgesamt 485 Werken nur noch neun im Internet sichtbar.

Sangerhausen/MZ. - Es war ein Großprojekt im Auftrag des Landkreises: 485 Kunstwerke der sogenannten Mansfeld-Galerie aus DDR-Zeiten sind in den vergangenen Monaten im Rahmen eines Forschungsprojekts untersucht, von Restauratoren gesichert, abfotografiert und digital erfasst worden. Die Werke, die sich im Kreisarchiv unter Verschluss befinden, sollten so für alle Zeit auf der Plattform museum-digital.de im Internet der Öffentlichkeit zugänglich sein.