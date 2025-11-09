Wie die Kunstsammlung des VEB Mansfeld-Kombinats nach einer abenteuerlichen Nachwende-Odyssee in Sangerhausen und jetzt auch im Internet gelandet ist

Sangerhausen/MZ. - Manchen mag das heute erstaunen. Aber so ein Bergbaukombinat musste sich zu DDR-Zeiten nicht nur um die Erfüllung des Fünfjahresplans kümmern, sondern auch darum, dass die Künstler im Sozialismus über die Runden kamen. Die Großbetriebe kauften Arbeiten an, gaben direkt welche in Auftrag oder veranstalteten so genannte Plenairs – längere Aufenthalte von Künstlern aus verschiedenen Ländern, die sich vom Arbeitsalltag der Kumpel und Hüttenleute zum Malen inspirieren ließen.