Das ist eine miese Masche. Unbekannte haben offenbar einen privaten Social-Media-Kanal gehackt - und dann eine Notsituation simuliert.

Dessau/MZ. - Eine 19-jährige Dessauerin hat am Freitag, 7. November, eine Anzeige wegen Betrugs im Polizeirevier Dessau-Roßlau erstattet.

Die Dessauerin gab an, über einen Account einer Freundin auf einer Social-Media-Plattform angeschrieben worden zu sein, in dem ein Notfall vorgetäuscht wurde. Der Account war vermutlich von einem bislang unbekannten Täter missbraucht worden, um Kontakt zur 19-Jährigen sowie zu zwei weiteren Geschädigten aufzunehmen. Dabei wurden persönliche Daten abgefragt, die die Geschädigte und die beiden anderen Personen daraufhin übermittelten.

Mit den Daten führte der Täter digitale Transaktionen durch, wodurch ein finanzieller Schaden in Höhe von etwa 2.200 Euro entstand.