Schreck für 52-Jährige - Fahrschulauto wird in der Dessauer Wasserstadt in Unfall verwickelt

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall mit einem Fahrschulauto ist am Sonnabend, 8. November, ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Sonntag gemeldet.

Im Rahmen einer Übungsstunde hatte eine 52-jährige Fahrschülerin gemeinsam mit ihrem Fahrlehrer gegen 12.15 Uhr die Wasserstadt in Fahrtrichtung Waldersee befahren. In diesem Moment wollte ein 47-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinbus rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße fahren und übersah dabei das bevorrechtigte Fahrschulauto. Es kam zum Zusammenstoß.

Das Fahrschulfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.