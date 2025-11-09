Eine Auseinandersetzung in der Elly-Kutscher-Straße in Bad Kösen ufert am Sonnabend aus. Ein Mann schlägt einen anderen. Ein Augenzeuge will eingreifen und gerät selbst ins Visier.

Angriff in Kutscherstraße: Augenzeuge greift ein und wird angefahren - Hubschrauber im Einsatz

Zu einer Auseinandersetzung in Bad Kösen wurde am Samstag die Polizei gerufen. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Bad Kösen/cm - Eine folgenreiche Auseinandersetzung ereignete sich am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr in der Elly-Kutscher Straße in Bad Kösen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug aus bisher ungeklärter Ursache ein Mann einen anderen mehrfach, wobei der Geschädigte schließlich zu Fall kam.

„Ein Anwohner bemerkte dies und schritt ein, worauf er von dem Beschuldigten ebenfalls angegriffen wurde. Der Angreifer wollte dann mit seinem Fahrzeug den Tatort verlassen. Der Anwohner wollte das indes verhindern und wurde mit dem Pkw angefahren“, so eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Der verletzte Augenzeuge musste mit einem Rettungshubschrauber zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungen eingeleitet, welche andauern.