Warum sich der Verein „Unser Wald“ für die kommenden Jahre erst mal umorientieren muss.

Ist es das vorerst letzte Weihnachtsbaumschlagen an der Kohlenstraße in Mansfeld-Südharz?

Baumschlagen an den Pferdeköpfen - vor drei Jahren wurde im Schnee gesägt.

Grillenberg/MZ. - Der Verein „Unser Wald“ wird auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen anbieten. Traditionell am dritten Adventssamstag, dem 13. Dezember, laden die Waldaktivisten dazu an die Kohlenstraße zwischen Grillenberg und Wippra ein. Die Weihnachtsbaumaktion ist allerdings etwas schwieriger geworden. Der Bereich mit Nordmann- und Küstentannen direkt vorn an den Pferdeköpfen, wo die Kohlenstraße von der L230 abzweigt, ist in zwischen abgegrast. Der Verein wird deshalb diesmal auf der zweiten Fläche am hinteren Abschnitt der Straße in Richtung Gorenzen ausschließlich Blaufichten anbieten, sagt Eberhard Nothmann, der Vorsitzende von „Unser Wald“.