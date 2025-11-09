Mehrere junge Männer sind in der Nacht zum 9. November 2025 auf der Wünscher Straße in Klobikau (Bad Lauchstädt) mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Der BMW kollidierte mit einem Zaun und brachte eine Straßenlaterne zu Fall. Ein Insasse wurde leicht verletzt. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Verkehrsunfall in Klobikau – Auto kommt von Straße ab und kollidiert mit Laterne

Bei einem Unfall in Klobikau (Bad Lauchstädt) in der Nacht zum 9. November 2025 kam ein Pkw von der Straße ab.

Klobikau/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag (9. November 2025) ist in Klobikau (Bad Lauchstädt) ein Pkw von der Straße abgekommen und in ein Grundstück gefahren. Dabei kollidierte er mit einem Zaun und einer Straßenlaterne. Eine Person wurde bei dem Unfall leicht verletzt.